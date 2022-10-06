حافظى على صحة بشرتك .. إزاى تقللى الاحمرار الناتج عن حب الشباب

كتبت ميرفت رشاد

هناك عدة أسباب لاحمرار الوجه ، والتي تُعرف غالبًا باسم PIE ، غالبًا ما تؤدي علاجات حب الشباب إلى تفاقم هذا الاحمرار ، وفي حالات أخرى قد يكون الإفراط في استخدام منتجات حب الشباب على الجلد سببًا مهمًا لاحمرار البثور، فعندما تبدأ عملية الشفاء يتدفق الدم إلى المنطقة لأن خلايا الدم البيضاء تتفاعل بشكل أساسي مع خلايا الجلد الميتة والبكتيريا والزيوت الزائدة في آفات حب الشباب، بعبارة أخرى، يعد الاحمرار دليلًا على أن بشرتك تتجدد، وفى السطور القادمة النصائح في تقليل الاحمرار الناتج عن حب الشباب والبثور، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

نصائح لتقليل الاحمرار الناتج عن حب الشباب والبثور:



1. ضعى الثلج



يمكن أن ينتج عن انتقاء الشوائب احمرار وتورم ، مما يساعد البرودة على تقليله، ضعى مكعب ثلج على البقعة مباشرة واتركيه لمدة 10 دقائق، ضعى علاجًا للبقع ثم اعتمادًا على نوع المشكلة التي تواجهينها.

2. تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات



سوف يساعد تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات أيضًا في منع التهاب الجلد، تجنبى الأطعمة مثل الشيكولاتة والسكر والنشا والكحول والأطعمة الغنية بالتوابل لأنها تسبب المزيد من الالتهابات.

3. جربى الشاي الصحي



يعمل كل من الشاي الأخضر وشاي النعناع على تسريع حل احمرار حب الشباب، تُستخدم أوراق وبراعم نبات شاي Camellia sinensis في صنع الشاي الأخضر ، وهو نبات نباتي يعتقد أن المكونات الرئيسية للشاي الأخضر ، البوليفينول (المعروف أيضًا باسم بمضادات الاكسدة) ، مفيدة للبشرة بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

4. ضع الكريم الواقي من الشمس بانتظام

استخدمى واقيًا من الشمس لعلاج البقع الحمراء بالإضافة إلى استخدام العلاج المناسب للشوائب ، تعمل أشعة الشمس فوق البنفسجية على تنشيط خلايا الميلانين على الجلد التالف ، مما يجعل الندبة أغمق ، وحمراء اللون ، وأكثر وضوحًا.

5. جرب العلاجات الموضعية



يمكن أن تساعد علاجات البقع في تلاشي وتفتيح الندبات والبقع التي خلفتها عيوب الجلد الحمراء أو السوداء أو الأرجواني، تزيل هذه المنتجات تغير اللون وتفتيح ندبات حب الشباب المستعصية من خلال الجمع بين المبيضات الخفيفة وأحماض التقشير ، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في تشجيع البشرة المتجانسة.