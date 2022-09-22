هل تعاني من حب الشباب فى الظهر؟ إليك طرق التخلص منه

كتبت ميرفت رشاد

الوجه ليس المكان الوحيد الذي تصاب فيه بحب الشباب، يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم يحتوي على غدد أو بصيلات الشعر ، بما في ذلك ظهرك وصدرك وكتفيك

حب الشباب في الظهر، يمكن أن يكون مزعجًا بشكل خاص، فإن العوامل التي تهيئ الشخص للإصابة بحب الشباب تشمل التقلبات الهرمونية والجينات، تقترح طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة كيران سيثي ، عدد من النصائح لتقليل فرص الإصابة بحب الشباب، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1- لا تعصر البثور



إذا قمت بعصر البثور ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف بشرتك ويمكن أن يؤدي إلى ندبات حب الشباب التي يمكن أن تكون شديدة.

2- حافظ على نظافة الجلد



تنصح الدكتورة كيران سيثي باستخدام غسول الجسم الخالي من الزيوت ، مما يعني أنه لن يسد المسام تأكد من الاستحمام وارتداء ملابس نظيفة بعد التمرين، تجنبي استخدام مقشر على بشرتك بالمنظفات القاسية ، لأن الفرك يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ.

3. استخدم الكريمات



قالت طبيبة الأمراض الجلدية: "يمكن لمنتجات البنزويل بيروكسايد إزالة حب الشباب الخلفي، عند استخدام منظف البنزويل بيروكسايد ، تقترح ترك الدواء للبقاء على البثور لمدة تصل إلى خمس دقائق قبل شطفها".

4. تنظيف البياضات

من المهم استخدام المناشف والملاءات وأكياس الوسائد النظيفة حتى لا تتراكم البكتيريا، تنصح الدكتورة كيران سيثي "بغسل الملاءات والمناشف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع".

على الرغم من هذه النصائح ، إذا استمر ظهور حب الشباب أو استمر في الظهور ، يجب عليك زيارة طبيب الأمراض الجلدية،كما قد يوصون بوصفة طبية أخرى أو منتجات العناية بالبشرة لعلاج حب الشباب الشديد في بعض الحالات ، قد تحتاج أيضًا إلى مضادات حيوية أو أدوية أخرى عن طريق الفم.