توزيع علم مصر على زوار قلعة قايتباى بالإسكندرية احتفالا بنصر أكتوبر

الاسكندرية جاكلين منير

قال محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية، أنه بمناسبة الاحتفال بأعياد انتصارات أكتوبر تم توزيع الأعلام المصرية على زائرى قلعة قايتباى اليوم من المصريين والأجانب، احتفالا بيوم النصر، حيث قام محمد عز المشرف على قلعة قايتباى ومفتشى القلعة، بتوزيع الأعلام اليوم وسط إشادة من الزائرين.

جدير بالذكر، أن قلعة قايتباى من أكبر المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة على مستوى محافظات الوجه البحرى، وتعتبر قبلة لكل زائرى محافظة الإسكندرية.



وتقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702هـ أثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.