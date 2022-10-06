تعاون فرنسى بريطانى فى مجال الطاقة النووية لمواجهة نقص الغاز الروسى

كتب أحمد عرفة

قال بيان فرنسي بريطاني، إن كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا ليز وتراس أكدا على عودة التعاون بين البلدين إلى مستوياته السابقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بيان فرنسى بريطانى أن هناك تعاون بين البلدين فى مجال الطاقة النووية لمواجهة نقص الغاز الروسى.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الغرض من إمداد واشنطن لكييف بأنظمة هيمارس هو إغراق أوكرانيا بالدم.

وأضاف زاخاروفا فى تصريحات أوردتها وكالة "تاس": "مع مرور كل أسبوع، يتم ضخ المزيد والمزيد من الأموال هناك، في المنطقة، لنظام كييف، لضمان عدم توقف الأعمال العدائية وموت المزيد من الناس، من أجل إغراق المنطقة بالدماء بأموال أمريكية لا يدعمها أى شيء في الولايات المتحدة، التى تجاوز دينها العام فى الآونة الأخيرة 31 تريليون دولار".