تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و57 سيارة.
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 360 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 340 شاحنة و20 سيارة.
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل فيما غادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل.
كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينة الحسين متجهة الى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1185 راكبا بموانئها.
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالخميس، 06 أكتوبر 2022 10:10 ص
موانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و57 سيارة.
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