اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 07:06 م
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انهيار سقف منزل قديم فى طنطا دون وقوع إصابات

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:56 م
انهيار سقف منزل قديم فى طنطا دون وقوع إصابات انهيار سقف منزل- أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شهد شارع الألفي التابع لحي أول طنطا بمحافظة الغربية، انهيار سقف منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض كردون أمني حول المنزل.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار سقف شقة بمنزل قديم مكون من ثلاثة طوابق دون وقوع إصابات.

انتقلت الحماية المدنية وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتم فرض كردون امني حول المنزل، وإخلاء السكان.

انتقلت لجنة هندسية من حى أول طنطا برئاسة المحاسب ممدوح النجار رئيس الحي، لمعاينة المنزل وإعداد تقرير عاجل واستصدار القرار اللازم بشأنه.


مدير امن الغربية

طنطا

انهيار سقف منزل بطنطا

حى أول طنطا



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