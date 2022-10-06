القبض على عاطل قتل صديقه بسبب خلاف حول 170 جنيها فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض علي عاطل بعدما قتل صديقه بطلق خرطوش بسبب خلاف علي 170 جنيها فى منطقة المثلث بمنطقة حلوان وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا من مستشفى حلوان العام، بوصول "أحمد.م.ح"، 30 سنة عاطل ومقيم بمساكن اسبيكو المثلث دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، وتم حجزه بالمستشفي.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، ومن خلال الفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصاب وشخص يدعي "محمود.م.س.ع"، 32 سنة، وشهرته "كرشة" عاطل ومقيم بذات المنطقة، بسبب قيام المتوفى باقتراض مبلغ مالى 170 جنيها من المتهم، ورفض رده، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام المتهم باحداث اصابة المجنى عليه مستخدمًا سلاح ناري "فرد خرطوش".

وتم مداهمة منزل المتهم، وتمكن رجال البحث من ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تجاه المتهم.