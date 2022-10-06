القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء غسل 2 مليون جنيه فى شراء السيارات

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

كما تبين قيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى شراء السيارات - المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما تم ضبط (مبالغ مالية "أجنبية – محلية") من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 2 مليون جنيه تقريباً.