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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره التونسى للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:07 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره التونسى للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفيا من أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد، قدم خلالها التهنئة إلى الرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا الى أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهى الذكرى التى ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الامة العربية.
 
ومن جانبه، عبر الرئيس عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنياً لتونس الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم وسلام وازهار.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
 

السيسي

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حرب اكتوبر

انتصارات اكتوبر

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