اليوم السابع
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الداخلية تضبط 197 قطعة سلاح و447 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:44 ص
الداخلية تضبط 197 قطعة سلاح و447 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (197) قطعة سلاح نارى ، (447) قضية مخدرات وتنفيذ (89476) حكما قضائيا متنوعا.
 
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (31) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 36 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7439) حكم قضائى متنوع وضبط (19) قطعة سلاح نارى وأبيض.
 
 

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