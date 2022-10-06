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الخارجية الأوكرانية: حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا مهمة لردعها

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:51 م
الخارجية الأوكرانية: حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا مهمة لردعها كوليبا وزير الخارجية الأوكرانى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا مهمة لردعها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، الخميس، إن الغرض من إمداد واشنطن لكييف بأنظمة هيمارس هو إغراق أوكرانيا بالدم.

وأضاف زاخاروفا فى تصريحات أوردتها وكالة "تاس" "مع مرور كل أسبوع، يتم ضخ المزيد والمزيد من الأموال هناك، في المنطقة، لنظام كييف، لضمان عدم توقف الأعمال العدائية وموت المزيد من الناس، من أجل إغراق المنطقة بالدماء بأموال أمريكية لا يدعمها أى شيء في الولايات المتحدة، التى تجاوز دينها العام فى الآونة الأخيرة 31 تريليون دولار".


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