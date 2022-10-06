التخطيط 11.2 مليار جنيه لمحافظتى شمال وجنوب سيناء بخطة عام 2022/2023

كتبت أسماء أمين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظتي شمال وجنوب سيناء، الاستثمارات الـمُوجّهة للمحافظتين بخطة عام 2022/2023.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأوضحت السعيد أن جهود التنمية الـمكانية اهتمت بثلاثة توجهات تضمنت التوجه نحو تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، ذلك إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب.

وحول الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظة شمال سيناء بخطة عام 22/2023، الاستثمارات الـمُوجّهة للمحافظة، أشارت السعيد أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 22/2023 لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالي 5 مليار جنيه، نحو 80% منها أي ما يقدر بـ 4 مليار جنيه ممولة منالخزانة العامة، متابعه أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحي بنسبة 8.1%، المياه بنسبة 7.9%، قطاع التعليم بنسبة 7.6%.

وفيما يخص الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 22/2023، الاستثمارات الـمُوجّهة للمحافظة، أوضحت السعيد أن جملة الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة بخطة عام 22/2023 لتنمية محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 45.2% بقيمة 2.8 مليار جنيه، مضيفه أن قطاع التعليم يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 32.4%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2%، ثم قطاعي المياه والزراعة واستصلاح الأراضي بنسب 17.9% و12.6% علي الترتيب.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، والتي تضم أبرزها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة 13 تجمعًا تنمويًا بشبة جزيرة سيناء، وفي مجال الصرف الصحي، تضمنت المشروعات وفقًا للتقرير مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، مد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة.

وفيما يتعلق بالمشروعات في مجال الخدمات الأخرى، وقطاع المياه، أشار التقرير إلى أبرز المشروعات المتمثلة في توفير مناخ ملائم للعمل، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين بالمديرية بهدف تحسين أداء الخدمة المقدمة للجمهور، إتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودي الدخل وتوفير حياة ملائمة لهم وتنفيذ المشروع القومي للإسكان باعتباره أحد المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالعريش.

وفيما يخص مشروعات التعليم والنقل والتخزين والتشييد والبناء، فأوضح التقرير أن أبرز المشروعات في تلك القطاعات تضمنت تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية، إلى جانب استكمال إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوي، استكمال تنمية وتطوير مدينة العريش، إنشاء منفذ رفح، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة.

وحول البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة أشار التقرير إلى أن أبرز تلك المشروعات تمثل في استكمال إنشاء سبعة تجمعات زراعية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا و رأس سدر ، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ.

كما أشار التقرير إلى استكمال إنشاء طرق دهب بطول 59 كم ضمن البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة، رفع كفاءة طريق شرم الشيخ/ دهب، استكمال إنشاء ورصف الطرق، بهدف خدمة التجمعات البدوية، وربطها ورفع المستوى المعيشي والتنموي، وسهولة التنقل بين المواقع المختلفة، وربطها بالطرق الرئيسية، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة.

استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، إلى جانب استكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكي (الابتدائي/الإعدادي/الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري.

كما تضمنت البرامج التنموية المستهدفه بالمحافظة وفقًا للتقرير استكمال مشروع مُعالجة انهيار هضبة أم السيد، تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير وترميم المواقع الأثرية.