إحالة أوراق عاطل للمفتي قتل شخص بعدة طعنات لسرقته بالبحيرة

فريق المحافظات

أحالت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي ، والمستشار تامر عتمان ،وسكرتير المحكمة خالد حسين، أوراق المتهم " ف.ع.ع" الي فضيلة مفتي الديار المصرية ،لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه ،وذلك في اتهامه بقتل وسرقة المجني عليه " ح.م.ع" ،وسرقته .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 14512 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبو المطامير ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بالعثور علي جثة المجني عليه تطفوا علي سطح مياة احدي الترع وبها طعنات .

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز ابو المطامير، أن المتهم " ف.ع.ع" كان يمر بضائقة مالية، وعلي أن يحوز من المجني عليه " ح.م.ع" مبلغ مالي فاتفق معه علي شراء عدد من شكاير الدقيق ، وعقد النية والعزم علي قتله ، وبيت النية لسرقته، وأحضر سلاح أبيض سكين من صاحب محل، زعما منه استخدمها في تقطيع اللحوم، وطلب المتهم من المجني عليه الحضور ليلا بالمكان المتفق عليه، وعافلة وطعنه عدت طعنات نافذة في الصدر والقلب، والقاء به في الترعة وتركه وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ، وبعرضه علي النيابة العامة ،قررت أحالته الي محكمة جنايات دمنهور، التي أحالت أوراق المتهم للمفتي ، وحددت جلسة الاسبوع الاول من نوفمبر القادم للنطق في إعدامه.