أهالى برج العرب عن "حياة كريمة": ما نراه من مدارس جديدة إنجاز لم نتوقعه.. صور

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة " حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع " التعليم" والذى يشمل 22 مشروعا ما بين تطوير ورفع المدارس القديمة وإنشاء مدارس جديدة بقرى برج العرب.





وتشمل المبادرة أعمال إنشاء جديد وصيانة لعدد 22 مدرسة بإجمالى 211 فصلا، بتكلفة 170 مليون جنيه، حيث سيتم إنشاء 12 مدرسة وصيانة ورفع كفاءة عدد 10 مدارس، وقد تم الانتهاء من 18 مدرسة تشمل 9 مدارس إنشاءات جديدة، و 9 مدارس تمت لها أعمال الصيانة ورفع كفاءة وتطويرها، وجارى تنفيذ المشروعات الخاصة بـ4 مدارس متبقية.

ويقول بدرى رضوان علام، من سكان مدينة برج العرب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"أن المبادرة أحدثت طفرة كبيرة فى كافة مناحى الحياة بالبرج، من الصرف الصحى والمياه والكهرباء، وقطاع التعليم على وجه الخصوص، حيث تم إنشاء عدة مدارس بهذا الشكل المميز والحضارى، و التى توفر راحة نفسية للطلاب، على عكس ما كان موجود مسبقا حيث كانت المبانى بالمدارس متهالكة وذات كثافة مرتفعة فى الفصول، ولكن ما نراه الأن من المدارس الجديدة هو إنجاز لم نتوقع حدوثة وفى وقت قياسى.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروع فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الإتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.