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أسرة سيدة الكرنك فى انتظار وصولها محطة الفشن بالطبول والزغاريد.. صور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 03:09 م
أسرة سيدة الكرنك فى انتظار وصولها محطة الفشن بالطبول والزغاريد.. صور
بنى سويف هانى فتحى

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تنتظر أسرة تحية عويس التى عثرت على ابنتها التى اختفت منذ 45 عاما على محطة قطار الفشن وصول الأم وابنتها، حيث تسود حالة من الفرح والسعادة والزغاريد والطبول أمام محطة قطار الفشن فى انتظار وصول السيدة تحية عويس وابنتها رضا.



قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(1)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(1)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(2)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(2)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(3)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(3)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(4)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(4)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(5)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(5)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(6)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(6)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(7)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(7)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(8)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(8)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(9)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(9)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(10)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(10)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(11)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(11)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(12)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(12)

 

اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(13)
اهالى-سيدة-الكرنك-فى-انتظارها-بالزغاريد-والطبلة-على-محطة-الفشن-(13)

 


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