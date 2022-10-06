أبناء دمياط يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر فى ميدان الساعة..فيديو وصور

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميدان الساعة بدمياط احتفالات أبناء المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وقد شهدت الاحتفالات مشاركات واسعة من قبل الشباب.

ونظم أهالى دمياط، مظهرا احتفاليا بالوقوف أعلى البلدورات بمنطقة ميدان الساعة رافعين أعلام مصر ولافتات تحمل عبارات مؤيدة للجيش المصري والقيادة السياسية.

كما نظمت مجموعة من الشباب مسيرة احتفالية للحث على المشاركة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والمقام بميدان الساعة وسط دمياط.

والتقى اليوم السابع بعض أهالي دمياط المشاركين بالاحتفالات، والذين أكدوا دعمهم للقيادة السياسية، مؤكدين أن مصر تمر الآن بمرحلة العبور الثاني إلي الجمهورية الجديدة.

وقال "حمدى طمان" أحد المشاركين باحتفالات أكتوبر في دمياط، إن الشباب عليهم دور كبير الآن، لافتا إلي أن انتصارات أكتوبر ملحمة لابد أن يعلمها الأجيال القادمة، مشيرا إلي أن مشاركة الشباب في احتفالات أكتوبر يعكس مدي الوعي الوطني لديهم والذي يحتاجه الوطن.

"منار ورحمة" أبرز من حضروا احتفالات نصر أكتوبر في دمياط، فتاتين من ذوى الهمم قامتا بالمشاركة ضمن الاحتفالات التي شهدتها دمياط اليوم، وكانت مشاركتهما لافتة للأنظار ووجهتا رسالتهما الخاصة بلافتات بسيطة وجملة واحدة "تحيا مصر" تلك العبارة التي هتف بها الفتاتان بميدان الساعة ضمن احتفالات الدمايطة بانتصارات أكتوبر.



احتفالات-أكتوبر-بدمياط



احتفالات-نصر-أكتوبر-بدمياط



جانب-من-الاحتفالات-بدمياط



فتيات-من-ذوى-الهمم-يشاركن-احتفالات-اكتوبر-بدمياط