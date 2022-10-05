وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

كتب على عبد الرحمن

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وبعث وزير التنمية المحلية، برقية إلى الرئيس السيسى جاء فيها: " يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم ؛ بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ؛ واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف".

وتابع وزير التنمية المحلية فى رسالته:"سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ، وأن يعيدها عليكم وعلي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات ، وأن ينعم علي مصرنا الغالية بالأمن والأمان والإستقرار شاكرين عطائكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة ، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وإزدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة .. أمل سيتحقق بإذن الله .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام ".