اليوم السابع
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ورشة عمل "تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط" فى مكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:23 ص
ورشة عمل "تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط" فى مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورشة عمل عن "تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط "، وذلك يومي 9 و10 أكتوبر 2022 بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

تستضيف الورشة مجموعة من العلماء والخبراء الدوليين من مصر وإيطاليا والبرتغال لمناقشة آثار تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط.

وتناقش هذه الورشة أحدث الأبحاث في مجال تغير المناخ ونماذج محاكاته والدراسات الديناميكية لنظام المناخ والتوقعات المستقبلية منها، بالإضافة الى الأبحاث الخاصة بدراسة آثار تغير المناخ على ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط وتأثيره على المدن الساحلية، وكذلك آثاره على الزراعة وانتاجية المحاصيل الزراعية، وسيتم عرض بعض المشروعات للتأقلم مع هذه الاثار السلبية، كما يتخلل الورشة معرض للملصقات العلمية لشباب الباحثين لعرض أبحاثهم المتخصصة بهذا المجال.

جدير بالذكر أن منطقة البحر المتوسط تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة بظاهرة تغير المناخ وما يصاحبها من ظواهر بيئية ضارة، وتحرص مكتبة الإسكندرية على الوقوف على أحدث الدارسات والتنبؤات العلمية لمجابهة هذا التحدي وآثاره السلبية.


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

تغير المناخ

مؤتمر المناخ



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