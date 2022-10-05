ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث

انتهت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بحسم جميع المقاعد بالتزكية، حيث احتفظ 12 رئيس لجنة بمنصبه، بينما لم يتغير غير حازم عمر رئيسا للعلاقات الخارجية، بدلا من الراحل عبد الحى عبيد، وحصل على مهران على منصب رئيس لجنة الصحة بدلا من محمد جزر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:

- عبد الله محمود عصر رئيسًا.

- باهر غازى وكيلًا.

- محمد شوقى عبد العال وكيلًا.

- فرج فتحى أمين سر.

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

- هانى سرى الدين رئيسًا.

- جمال عبد الحليم وكيلًا.

- ياسر زكى وكيلًا.

- أكمل نجاتى أمين سر.

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية:

- حازم عمر رئيسًا.

- سماء سليمان وكيلًا.

- عبد الحكيم السادات "عفت السادات" وكيلًا.

- عايدة نصيف أمانة السر.

4- لجنة الدفاع والأمن القومي:

- اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا.

- اللواء طارق نصير وكيلًا.

- اللواء محمد جاد وكيلًا.

- اللواء خالد فوزى أمين سر.

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:

- محمد حلاوة رئيسًا

- محمد المنزلاوى وكيلًا

- تيسير مطر وكيلًا.

- أحمد الجندى أمين سر.

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

- عبد الخالق عياد رئيسًا.

- عمرو عزت وكيلًا.

- مجدى عبد الرحيم سليم وكيلًا.

- نهى أحمد فتحى أمين سر.

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

- خالد محمد سعيد رئيسًا.

- فايز إبراهيم محمد وكيلًا.

- أكمل الله فريد وكيلًا.

- أحمد صبور أمين سر.

8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- نبيل دعبس رئيسًا.

- أحمد البدرى وكيلًا.

- راندا مصطفى وكيلًا.

- ناجح جلال أمين السر.

9- لجنة الشباب والرياضة:

- أحمد أبو هشيمة رئيسًا.

- شريف فرج الجابرى وكيلًا.

- أحمد دياب وكيلًا.

- محمد عمارة أمين سر.



10- لجنة الصحة والسكان:

- على مهران رئيسًا.

- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.

- حسين خضر وكيلًا.

- أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر.

11- لجنة الزراعة والري:

- عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى رئيسًا.

- عمرو أبو السعود وكيلًا.

- محمد السباعى وكيلًا.

- جمال أبو الفتوح أمين سر.

12- لجنة حقوق الإنسان:

- محمد هيبة رئيسًا.

- أبو الفتوح محمد وكيلًا.

- محمد مجدى فريد وكيلًا.

- رشا نصر أمين سر.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

- محمود مسلم رئيسًا.

- محمد سعيد وكيلًا.

- سها سعيد وكيلًا.

- محمود القط أمين سر.

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

- يوسف السيد رئيسًا.

- محمد سليم وكيلًا.

- نادر سليم نسيم وكيلًا.

- خضرة سالم أمين سر.