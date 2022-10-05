اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:24 م
أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص فى انهيار جليدى بالهند

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:00 م
مصرع 10 أشخاص فى انهيار جليدى بالهند انهيار جليدى
وكالات

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أفادت مصادر أمنية هندية، اليوم الأربعاء، بمصرع 10 أشخاص على الأقل بانهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال هملايا.
 
وقالت الشرطة الهندية، في أحدث حصيلة لها، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في جبال هملايا، فيما لا يزال 18 شخصاً في عداد المفقودين، عقب انهيار جليدي تعرّضت له مجموعة من متسلقي الجبال.
 
وتضم هذه المجموعة 34 تلميذاً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي بالإضافة إلى 7 مدربين وممرضة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
وتم تأكيد مقتل 4 منهم، أمس الثلاثاء، نتيجة الانهيار الجليدي الذي وقع قرب قمة جبل دروبادي كا داندا 2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال شمالي البلاد.
 

الهند

انهيار جليدى بالهند

جبال الهيمالايا

انهيار جليدى بجبال الهيمالايا

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