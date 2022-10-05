محكمة الأسرة بالإسكندرية تقضى بتغريم زوج 180 ألف جنيه لتطليق زوجته 3 مرات غيابيا

الاسكندرية اسماء على بدر

قضت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية بتغريم زوج 180 ألف جنيه نفقة متعة فى استئناف الحكم لطلاق زوجته غيابيا ثلاث مرات منفصلة، على غير رغبتها، وإحداث ضرر لها لاستمرار الحياة الزوجية.

تأتى تفاصيل القضية عندما تقدمت زوجة إلى محكمة الأسرة للضرر من طلاقها غيابيا ووجود أبناء فى القضية رقم 13873 أسرة سيدى جابر 77 ق وحكمت محكمة أول درجة على الزوج دفع مبلغ 1500 جنيه نفقة شهرية للعدة من تاريخ الطلاق، كما قضت بمبلغ 36 ألف جنيه نفقة متعة و5 آلاف جنيه مؤخر صداق.

وفى استتئناف الحكم الذى تقدم به الزوج قررت هيئه المحكمة برفض الاستئناف ورفع المبلغ من 36 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه نفقة متعة عن 10 سنوات الحياة الزوجية وليس عامين.

وقال فتحى غريب محامى متخصص فى قضايا الأسرة، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه فى محكمة الأسرة بالإسكندرية، وأنصف الزوجة لتضررها من الطلاق غيابيا دون علمها، وإحداث ضرر لها ولأولادها، وهو لاول مرة يتم الحكم بنفقة متعة نظير 10 سنوات وليس 5 سنوات، وذلك لما شاهدته هيئة المحكمة من ضرر وقع على الزوجة.

وأضاف لليوم السابع ان نفقه المتعه بينهم حسابها بناءً على دخل الزوج شهريا وتقضى هيئه المحكمة بحساب عدد سنين من 3 الى 5 سنوات، لذلك يُعد هذا الحكم هو الاول لانصاف الزوجه من الطلاق غيابيا دون أسباب موضحه من الزوج ودون علمها .