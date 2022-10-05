محافظ بني سويف يستقبل فريق رحلة تحدى النيل للترويج للسياحة

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الفريق المنظم لرحلة تحدي النيل، الذي يقوم بها أبطال مصر في التجديف: حاتم قنديل، وإبراهيم أيوب، حيث تبدأ الرحلة من أسوان جنوبا إلى رأس البر شمالاً، لتحقيق رقم قياسي جديد بقطع المسافة من أسوان إلى رأس البر عبر نهر النيل في أطول رحلة تجديف، والتي توقفت اليوم بالمحافظة، وحرص المشاركين في الرحلة على لقاء المحافظ ، لاستعراض الأهداف التنموية التي تستهدفها رحلتهم التي يتم تنفيذها للمرة الثانية

حضر اللقاء، نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والمهندسة دينا عمر سليمان مقرر مناوب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وسلوى عبد الحميد مشرف مشروع الادخار والاقتراض الرقمى.

وناقش محافظ بني سويف، إمكانية إسهام الرحلة الشهيرة في دعم الاستراتيجية السياحية لـ 5 سنوات مقبلة التي أعدتها المحافظة، بجانب الخطة الجاري تنفيذها في مجال النهوض بالمرأة الريفية من خلال تمكينها اقتصادية وتدريبها وتأهيلها لذلك، كخطوة عملية ضمن الاستراتيجية التنموية العامة المحلية التي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينهم : السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المحافظ إمكانية الاستفادة من نجاح الرحلة للمرة الثانية في تسليط الضوء على المقومات السياحية بالمحافظة، خاصة مشروع المرسى السياحي الجاري تنفيذه بمنطقة شرق النيل، والذي يهدف لأن تكون بني سويف نقطة توقف للرحلات النيلية والقصيرة، وإمكانية إدماج ذلك في مشروع مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى إمكانية التعاون في ذلك من خلال تكثيف الرحلات النيلية القصيرة كبداية، والترويج للمورد السياحي والمقومات السياحية المتنوعة ( أثرية – تاريخية – طبيعية – استشفائية ...الخ).

وناقش المحافظ مقترح تعاون الفريق في دعم خطة المحافظة في مجال التأهيل المهني والحرفي لسيدات قرى بني سويف ، من خلال استثمار المقومات المحلية لديهن بالقرى التي يقمن بها، بحيث تتناسب نوعية الأنشطة الاقتصادية مع المورد المتاح بكل قرية أو منطقة، لتعظيم سلاسل القيمة المضافة ، وتوفير مصدر دخل كريم وواعد للأسر القروية ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ نموذج بقرى ميدوم وأبو النور،من خلال تنفيذ برامج محوالأمية،ورفع الوعي،والتأهيل الحرفي،والتوجيه المعنوي لأهمية المنطقة السياحية واستثمار مواردهم ومنتجاتهم المحلية في القطاع السياحي.

وأكد محافظ بني سويف أنه لن يتوانى في دعم أي جهد مجتمعي جاد ، في سبيل الدفع بالأهداف التنموية للاستراتيجية المحلية للمحافظة ، والتي تأتي كخطوة جادة وعملية لاقت دعم وتحفيز الحكومة في اطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل الحكومة إلى ترجمتها لمشروعات وبرامج تنموية غير مسبوقة تستهدف في البداية تحسين مستوى وجودة المواطنين وصولا لتحقيق باقي أهداف التنمية المستدامة التي تشمل نتائجها وعوائدها كافة القطاعات والفئات.

من جانبه قال الرياضي "حاتم قنديل" إنه انطلق منذ أيام قليلة ليجدف من جديد في رحلته الرياضية الثانية، التي يسير فيها بطول سريان النهر الخالد في مصر من أسوان جنوبا الى رأس البر شمالا، وتحمل الرحلة شعارا وهدفا تنمويا لدعم تمكين المرأة الريفية اقتصاديا، لكي يُستلهم منها العزيمة والإصرار لتحفيز سيداتنا الريفيات الفضليات في كل المحافظات "التي تتوقف فيها الرحلة" على أن يقبلن على الادخار لدعم أسرهن وأنفسهن والانتقال من الشكل التقليدي للادخار الى الشكل العصري.

كما أوضح "قنديل "أنه يتم تشجيع السيدات القرويات على استثمار ادخارهن افضل استثمار من خلال تطبيق "تحويشة" للتشجيع على الاستثمار في الإنتاج تحت شعار"تحويشة هتوصلك لبر الأمان" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا ، والبنك الزراعي المصري.