محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ويتابع إنشاء مستشفى أبو قرقاص

المنيا-حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بمركز أبو قرقاص، للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع، حيث تفقد "القاضي" أعمال إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي، لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، حيث تابع المحافظ نسب ومعدلات التنفيذ، موجها بالإسراع فى إنجاز الأعمال.

رافق المحافظ اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ومحمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وافتتح المحافظ خلال جولته بمركز أبو قرقاص، منفذ بيع اللحوم البلدية، بأسعار مخفضة، تصل إلى 115 جنيه للكيلو الواحد، والكائن بشارع الجمهورية بوسط المدينة، وذلك ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال عرض اللحوم بأسعار مناسبة لجميع الفئات وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.

كما تفقد المحافظ، سير العمل بالمركز النموذجي لتجميع الألبان، بمركز أبو قرقاص، والذي تم افتتاحه ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية" وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يخلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بالمحافظة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، موجها رئيس الوحدة المحلية بفحص وعرض الطلبات وإيجاد حلول لها. كما وجه محافظ المنيا بإزالة قاعة تصوير مقامة بالمخالفة بالطريق الزراعي لمركز أبوقرقاص ، مؤكدا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له ودفع الغرامات المقررة في هذا الشأن. كما وجه "القاضي" بتحرير محضر لأحد المقاهي للتعدي على الرصيف بطريق مصر أسوان الزراعى.



محافظ المنيا يتابع إنشاء مستشفى أبو قرقاص



محافظ المنيا يتابع إنشاء مستشفى أبو قرقاص



جولة محافظ المنيا