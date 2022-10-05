لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدى.. أضف 5 عناصر غذائية إلى نظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدى، بسبب مهاجمة جهاز المناعة الأنسجة التى تبطن المفاصل على جانبى الجسم، ويمكن أن يكون له تأثير على مكونات الجسم الأخرى تعتبر التغييرات فى نمط الحياة والأدوية والجراحة والعلاج الطبيعى كلها أشكال العلاج الممكنة، لا يمكن علاج التهاب المفاصل الروماتويدى (RA) عن طريق النظام الغذائى، لكن يمكن أن تستفيد الخيارات الغذائية الصحيحة من خلال تقليل استجابة الجسم الالتهابية، وتوفير العناصر الغذائية الأساسية، والمساعدة فى الحفاظ على وزن صحى، هذا أمر بالغ الأهمية لأن حمل الوزن الزائد يضع ضغطًا على المفاصل المتعبة بالفعل، ويمكن أن يقلل من فعالية بعض أدوية التهاب المفاصل الروماتويدى، إليك العناصر الغذائية المختلفة التى تفيد صحة الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

العناصر الغذائية التى تساعد فى التحكم فى أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى:



1. أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكن تخفيف الألم والتصلب المرتبطين بـ RA بواسطة أحماض أوميجا 3 الدهنية، فهى تقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وكذلك الالتهابات، يجب أن تستفيد من كل فرصة للحفاظ على صحة القلب لأن التهاب المفاصل الروماتويدى يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.





2. البروتين

يعد البيض وفول الصويا والدجاج الأبيض أمثلة على البروتينات الخالية من الدهون، وهى آمنة للقلب وتساعد عضلات المصابين على الشفاء بشكل أسرع، الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الرثيانى معرضون لفقدان العضلات، والبازلاء والفول مصدرين جيدين للبروتين وتعزيز صحة العضلات.

3. الكالسيوم

يجب أن تكون منتجات الألبان التى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم جزءًا من نظامك الغذائى، يحتاج مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى إلى استهلاك كمية كافية من الكالسيوم فى نظامهم الغذائى للحفاظ على عظام قوية وصحية، وقد لا يكون الحليب هو الخيار الأفضل، جرب الأرز أو الكاجو أو حليب اللوز كبديل مضاد للالتهابات.

4. حمض الفوليك

قد تحتاج إلى تناول مكملات حمض الفوليك (فيتامين ب 9) إذا تم وصفها كجزء من خطة العلاج الخاصة بك، تتأثر قدرة جسمك على امتصاص حمض الفوليك بواسطة الميثوتريكسات، قد تصاب بفقر الدم أو مشاكل صحية أخرى إذا لم تستهلك كمية كافية من هذا المعدن.





5. فيتامين د

يمكنك زيادة تناول فيتامين د عن طريق تغيير نظامك الغذائي، يوجد هذا الفيتامين الحيوي في عدد قليل من الأطعمة ، بما في ذلك الأسماك ، مثل السلمون والماكريل والجبن وصفار البيض وكبد البقر.