هل السباحة مفيدة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟

كتبت ميرفت رشاد

تشمل علامات التهاب المفاصل التهابًا وتيبسًا في المفصل ، مما قد يحد من الحركة، يدعي بعض الناس أن المشاركة في الرياضات المائية مثل السباحة تقلل بشكل كبير من أعراض التهاب المفاصل ، قد تتأثر أي فئة عمرية بالتهاب المفاصل، قد لا يكون التمرين هو أول شيء ترغب في القيام به عندما تتألم مفاصلك وتكون مستويات طاقتك منخفضة ، فإن ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة، وإذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، تعد السباحة والرياضات المائية الأخرى من بين أكثر أنواع التمارين فائدة لالتهاب المفاصل ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

تعتبر السباحة خيارًا ينصح به بشدة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي لأنها توفر وسيلة لتحريك جسمك وممارسة التمارين دون إضافة ضغط إضافي إلى المفاصل المؤلمة، بالإضافة إلى ذلك ، سواء كنت مبتدئًا تمامًا أو متمرنًا أكثر خبرة ، فقد يتم تخصيص التمرين في الماء لتلبية متطلبات لياقتك.



ما هي فوائد السباحة من أجل التهاب المفاصل الروماتويدي؟

1. يقلل من خطر التقرح

تضع السباحة القليل من الضغط الإضافي على مفاصلك وعضلاتك أو لا تضغط على الإطلاق لأن 90٪ من وزنك يدعمه الماء ، على عكس الجري أو الركض أو حتى المشي. عندما تسبح ، إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل المعتدل إلى الشديد وتواجه صعوبات في ممارسة التمارين الأخرى التي لا تحافظ على المفاصل ، فقد تكون السباحة خيارًا رائعًا بالنسبة لك.

2. تحسين الدورة الدموية

زيادة تدفق الدم والدورة الدموية من فوائد السباحة، تساعد قدرة جسمك على تحريك الدم بسهولة أكبر عضلاتك ومفاصلك على تلقي المزيد من الأكسجين والمواد المغذية ، يمكن أن يساعدك الماء على شد عضلاتك وثنيها بطرق قد لا تستطيع القيام بها عادة عندما لا تكون فيها.

3. التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يمكنك تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية العامة عن طريق السباحة، وفقًا للدراسات ، يُعد التهاب المفاصل الرثياني أحد عوامل الخطر المعروفة للقلب والأوعية الدموية ، وبالتالي فإن الانخراط في أنشطة مثل السباحة التي يمكن أن تزيد من المستوى العام للياقة البدنية يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

4. يوفر القوة والدعم للعظام

في حين أن العديد من الناس يعتبرون السباحة تمرينًا للقلب ، إلا أنها يمكن أن تساعد أيضًا في تطوير قوة العضلات، بالمقارنة مع الهواء ، يمثل الماء مقاومة أكبر ، لذا فإن الحركة عبر الماء تتطلب مزيدًا من الجهد من عضلاتك، يمكن أن يساعد الحفاظ على شكل عضلاتك في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن أن تساعد عضلاتك الداعمة في الحفاظ على هياكل مفاصلك في مكانها وتساعد على وقف تطور التهاب المفاصل الروماتويدي إذا حافظت على قوتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.