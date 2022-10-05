وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، أنه "من غير المألوف" إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية بعد فترة وجيزة جدا حول شبه الجزيرة.

وكانت حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريجان قد غادرت المياه بعد مناورة بحرية مشتركة شاركت فيها اليابان الأسبوع الماضي، لكنها من المقرر أن تعود إلى أعالى البحار في بحر الشرق ردًا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى (IRBM) أمس الثلاثاء، حلق فوق اليابان.