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فى عيد المعلم.. نقيب المعلمين: المدرس منبع لا ينضب لكل طالب علم أو معرفة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:14 م
فى عيد المعلم.. نقيب المعلمين: المدرس منبع لا ينضب لكل طالب علم أو معرفة خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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وجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة إلى المعلمين حاملى مشاعل العلم وتربية الأجيال قائلا: يطيب لي في ذكرى يوم المعلم الذى يوافق 5 أكتوبر من كل عام، بأن أسطر كلمات شكر وتقدير وعرفان لكل معلم مخلص يفني عمره في تعليم أبناء أمته، ويترك فى نفوسهم أثرا طيبا وعلما نافعا.
 
وأضاف: أنتم منبع لا ينضب لكل طالب علم أو معرفة، تبثوا اليقين إلى قلوب أبنائكم الطلاب، وبكم ترتقى الحضارات، تشقون ظلام الجهل، وتضيئوا شموع المعرفة فى العقول بعلمكم ومعارفكم، واعلموا أن قوة الأمم في العلم وحسن التربية، فكونوا على قدر المسئولية فى تربية وتنشئة أبناء وطنكم، وبث قيم الوطنية والعدل والمساواة وحب الآخر.
 
وقال نقيب المعلمين فى رسالته: إخلاصكم وتفانيكم في تعليم طلابكم، ليس مهنة ولكنها رسالة تحملون مشاعلها مادام فى العمر بقية ، حتى تكونوا مثالا يحتذى به وقدوة لأبنائكم الطلاب.
 
واستطرد نقيب المعلمين: طلابكم ينظرون إليكم بفخر فكونوا لهم، شمسا ساطعة تشرق ليلا ونهارا، ولا تحرم أحدا من نورها، لقد خرج من بين أيديكم أجيالا عديدة، ترفع راية الوطن بكل عز وفخر، فكل عام وأنتم بخير، ودمتم على العهد مع وطنكم، مخلصين فى حمل رسالتكم.

نقيب المعلمين

عيد المعلم

خلف الزناتى

الاحتفال بيوم المعلم

رئيس اتحاد المعلمين العرب



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