ضبط طن حلوى المولد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج طن و60 كيلو حلوى المولد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إعدامها وذلك في حملة على الأسواق بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي ومحمد حسن مراقب عام الأغذية بالمديرية.

كما ضبطت إدارة مراقبة الاغذية لمديرية الصحة من خلال المرور على 155 منشأة غذائية، وتم تحرير 127 محضر جنحة وهو عبارة عن 86 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و27 محضر لعدم استيفاء اماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة، و14 محضرا مختلفا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم سحب 157 عينة من حلوي المولد بمختلف انواعها وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه ، كما تم التوصية بإغلاق 12 مصنع حلوي لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحه العامة للمواطنين.