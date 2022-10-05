ضبط سلع غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة بأطفيح

كتبت - مرام محمد

شنت مديرية تموين الجيزة، حملة مكبرة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة، ومفتشى الرقابة المركزيه بالمديرية، بنطاق مركز أطفيح، فى ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور على المصيلحى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع والتأكد من مصادرها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى 500 كليو بناحية الحلف الغربى بأطفيح قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وتحرير عدد من محاضر الجنح الخاصة بالأنشطة التموينية والتجارية بنطاق إدارة تموين أطفيح، و5 محاضر عدم إعلان أسعار بقالة حرة، ومحضر غلق بقالة تموينية، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية بقالة حرة.

يذكر أن الحملة تأتى فى إطار خطة المديرية لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية والتموينية ومراقبة أسواق المواد الغذائية والتأكد من مصادر تلك المواد والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية.