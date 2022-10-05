صالح أبو القاسم: تكريم الرئيس السيسى للعلماء باحتفالية المولد وسام على صدورنا

كتب محمد شعلان

عبر الشيخ صالح أبو القاسم، أمام وخطيب مسجد عمر ابن عبد العزيز في بني سويف عن سعادته وشعوره بالفخر من تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية المولد النبوي، قائلا: "تكريم الرئيس السيسى اليوم للعلماء وسام وشرف كبير على صدورنا".

ووجه الشيخ صالح أبو القاسم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة DMC، لتكريم العلم والعلماء، مضيفا: "تكريم الرئيس للعلم وأهل العلم شرف، وأن نحظى بهذا التشريف سعادة كبيرة ما بعدها سعادة"، مؤكدا أن اهتمام الرئيس بالعلم والعلماء شيء يسعدهم ويفرحهم.

ووجه المكرمون خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريمهم فى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدين أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتأهيل وتدريب والاهتمام بالأئمة والعلماء ورفعتهم.