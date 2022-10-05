زيلينسكي: القوات الأوكرانية استعادت 3 بلدات جديدة في خيرسون

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية استعادت 3 بلدات جديدة في خيرسون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق علق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية حد 31 تريليون دولار، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيدفع فاتورة الدين الأمريكي وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن الاقتراض الأمريكي يبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والنمو الفائق للدين القومي الأمريكي إلى هذا الحد يعني أن واشنطن لا تخطط لسداده. وستبذل الولايات المتحدة الأمريكية قصارى جهدها لحل مشاكل اليوم على حساب الآخرين، وفي الوضع الراهن، ذلك الخاسر الآخر هو الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسي أن الفقاعة المنتفخة بطباعة الدولارات معرضة لخطر الانفجار، وسوف تعاني اقتصادات البلدان الأخرى، وبدرجة أقل، سيؤثر ذلك على الدول ذات السيادة، خاصة تلك التي لا تعتمد على الدولار الأمريكي.