اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

راقبوا السماء.. شهب التنين تمطر سماء مصر بـ 10 شهب فى الساعة الجمعة المقبل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:19 م
راقبوا السماء.. شهب التنين تمطر سماء مصر بـ 10 شهب فى الساعة الجمعة المقبل الشهب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم الجمعة المقبل 7 أكتوبر، مع زخة شهب التنين بسماء مصر والوطن العربى .
 
وقال: زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب .
 
وتعتبر شهب التنين غير تقليدية، حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى، وسيحجب القمر التربيع الأول الكثير من الشهب الخافتة هذا العام.
 
وأشار إلى أن أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء .
 
 
 

الشهب

زخات الشهب

شهب التنين

الفلك

الظواهر الفلكيه



الموضوعات المتعلقة

راقبوا السماء.. ليالى أغسطس تتلألأ بالظواهر الفلكية.. اقترانات بديعة للقمر وزحل والمشترى والنجوم.. زخات الشهب تمطر السماء بـ 60 شهابا بالساعة يوم 12.. والقمر العملاق الأخير يظهر فى هذا الموعد

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:00 م

أمطار من الشهب تصل إلى ذروتها مساء الجمعة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:00 ص

زخة شهب القيثارة.. كيف اعتبر الرومان ظهور الشهب قديما فال شؤم؟

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:30 م

زخة الشهب.. ظاهرة اعتقدوا العرب قديما بحدوثها نهاية العالم

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة