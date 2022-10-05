راقبوا السماء.. شهب التنين تمطر سماء مصر بـ 10 شهب فى الساعة الجمعة المقبل

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم الجمعة المقبل 7 أكتوبر، مع زخة شهب التنين بسماء مصر والوطن العربى .

وقال: زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب .

وتعتبر شهب التنين غير تقليدية، حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى، وسيحجب القمر التربيع الأول الكثير من الشهب الخافتة هذا العام.

وأشار إلى أن أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء .