رئيس العربية للتصنيع يبحث تعزيز التعاون فى الصناعات الدفاعية مع وفد إماراتي

كتب زكى القاضى

استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا إماراتيا عسكريا برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري.

خلال المباحثات، تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشاد الوفد الإماراتي بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة في الصناعات الدفاعية، وتعميق نسب التصنيع المحلى.