وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و550 ألفا و482 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 96.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و60 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ686 ألفا و371 وفاة ، ثم تأتي الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و733 وفاة.