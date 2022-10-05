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بالتواريخ.. دليلك لأهم الظواهر الفلكية بسماء أكتوبر أبرزها كسوف الشمس

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:17 م
بالتواريخ.. دليلك لأهم الظواهر الفلكية بسماء أكتوبر أبرزها كسوف الشمس القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر خلال شهر أكتوبر الجارى، فى مقدمتها كسوف الشمس الجزئى ومجموعة متنوعة من الشهب.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة فى بالتواريخ، كما يلى:

- 8 أكتوبر:

عطارد فى أقصى استطالة له حول الشمس 

- 9 أكتوبر:

بدر شهر ربيع الأول لعام 1444 هجريا 

15 أكتوبر:

يقترن القمر مع كوكب المريخ عند شروقهما

- 17 أكتوبر:

القمر فى التربيع الأخير لشهر ربيع الأول لعام 1444 هجريا 

21 أكتوبر:

زخة شهب الجباريات، وهي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة

- 22 أكتوبر:

الزهرة فى اقتران علوى مع الشمس

- 25 أكتوبر:

ميلاد شهر ربيع الأخر لعام 1444 هجريا 

- 25 أكتوبر:

كسوف جزئى للشمس يرى فى مصر 

 


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