المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى قلل استهلاكه للغاز 10% لتقليل الاعتماد على روسيا

كتبت - مروة الغول

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي قلل من استهلاكه للغاز بنسبة 10% من أجل تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقالت فون دير لاين في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ آن إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل كبير عبر خطوط الأنابيب على خلفية تبعات الأزمة الأوكرانية.

وأضافت "لقد عوضنا هذا التراجع عن طريق زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وغاز خطوط الانابيب خاصة من موردين موثوق بهم مثل الولايات المتحدة والنرويج".

وأشارت فون دير لاين، إلى أن تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي يبلغ الآن نسبة 90% وهو أعلى بنسبة 15% مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلنت أن الاتحاد الاوروبي سيقتطع الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة ويستخدمها لدعم المواطنين والشركات الضعيفة في الاتحاد الاوروبي.

وكانت شركة (غازبروم) المملوكة للحكومة الروسية قد أعلنت في بداية سبتمبر الحالي قطع جميع امدادات الغاز عبر (نورد ستریم 2) عازية ذلك إلى أعمال الصيانة إلا أن عددا من الدول الاوروبية اتهمت موسكو باستخدام مواد الطاقة ورقة سياسية للضغط عليها.