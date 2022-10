الصحة: تقديم الخدمات الطبية لمليون و356 ألف مواطن بالمعهد القومي للقلب

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ مليون و356ألف و885 مواطن من خلال المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في الفترة من أول يناير وحتى 30 سبتمبر 2022، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المعهد القومي للقلب، قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ 650 ألف مواطن في العيادات الخارجية، بينما بلغ عدد المترددين على قسم الاستقبال 155 ألف مواطن، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ20 ألف و912 مواطنًا من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.



وتابع أن المعهد أجرى 9830 عملية جراحية، تنوعت ما بين القسطرة القلبية بنوعيها (التشخيصية والدوائية) بينما تم إجراء 1346 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 5 آلاف جلسة علاج طبيعي، منوهًا إلى أن قسم العلاج الطبيعي قدم خدماته لـ 9 ألاف و797 مواطن.



وأوضح «عبدالغفار» أنه تم سحب وتحليل 550 ألف عينة، وإجراء 110 ألف أشعة شملت (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، رنين).



وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، ويحرص دائما على استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.



ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي، مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد يتبع أحدث الأساليب الطبية والعلاجية، ويشارك بفاعلية في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، مشيرًا إلى استمرار تلقي الفرق الطبية للتدريبات، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين. Sent from my iPhone