اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة اللواء عصام سعد

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:17 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة اللواء عصام سعد الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد أحمد أبو زهرة لتشييع جثمان والدة اللواء عصام سعد، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اللواء عصام سعد

وفاه والده اللواء عصام سعد



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