الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة اللواء عصام سعد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد أحمد أبو زهرة لتشييع جثمان والدة اللواء عصام سعد، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة اللواء عصام سعدالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:17 م
الرئيس السيسى
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