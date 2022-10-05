وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن العقوبات الجديدة تضم فرض حظر جديد على الصادرات والواردات، إضافة إلى بند جديد تماما يمنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الجلوس في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة في روسيا، ويأتي هذا القرار كرد مباشر على الضم الروسي لأربع مناطق أوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" ومقاطعتي "خيرسون" و"زاباروجيا" إلى روسيا الاتحادية.