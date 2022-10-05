افتتاح المعرض الأول لطلاب البرامج الخاصة بفنون جميلة جامعة حلوان.. صور

كتب محمد صبحى

افتتحت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المعرض الأول لطلاب المستوى الثاني للبرامج الخاصة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وقد افتتح المعرض الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية ، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورأحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

كما شارك في الإفتتاح الدكتور أشرف رضا رئيس مجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في المعرض .

وقد ضم المعرض مجمل أعمال الطلاب عن العام الدراسي السابق فى برامج التصميم المعماري والعمراني المستدام ، التصميم الجرافيكي ، و برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة.

ويشمل مجموعة من أعمال الطلاب فى المقررات الدراسية المختلفة فى أعمال التصميم المعماري والتصميم الجرافيكي وأعمال التحريك والتصوير الفوتوغرافي وغيرها سواء بتطبيقات الكمبيوتر أو بالخامات اليدوية ،وذلك بمشاركة ٧٤ طالب وطالبة من البرامج الثلاثة بأكثر من 300 عمل من لوحات وأعمال مجسمة

وأعمال التحريك .

ومن ناحية آخرى أشاد كل من عميد الكلية والوكلاء بما قدمه الطلاب من أعمال والتي تعد إضافة فنية ومعمارية .

وقد تم توزيع شهادات التقدير على جميع الطلاب المشاركين بالمعرض تقديراً من الكلية على ما قدموا من أعمال جيدة كما تم إلتقاط الصور التذكارية .

ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 بقاعة العرض الكبرى بالكلية بالزمالك .