إزالة 822 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ومخالفات بناء بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط عن حصيلة المرحلة الثانية من الموجة 20 للإزلالات التي استمرت خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الماضي بتنفيذ إزالات لـ 822 حالة تعدي على أراض زراعية واملاك دولة وري ومخالفات بناء وحماية النيل وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمشرف على أعمال الازالات، أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للإزالات بلغت 730 حالة تعدي على إجمالي مساحة 42799 متر مباني ، و92 حالة تعدي على إجمالي مساحة 523049 فدان زراعة بإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، ومسئولي حماية الأراضي ،وأملاك الدولة والري فضلاً عن التنسيق مع شريف دياب ،مسئول ملف الازالات بالمحافظة بالإضافة إلى التعاون مع مديرية الأمن وجهات الولاية وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مؤكداً على استمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة لافتاً إلى بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وعلى جانب آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط عدة حملات للنظافة، ورفع المخلفات، والأتربة، ومنع تراكمات القمامة بالشوارع ،والميادين بمختلف قرى ومراكز المحافظة في إطار اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين ،وتوفير حياة كريمة لهم ،وتفعيلًا لخطط النظافة بالمحافظة والتخلص من المخلفات بناءًا على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،للاستغلال الأمثل لمعدات كنس ،وشفط الأتربة التي تم توزيعها بالمراكز والأحياء والحفاظ على البيئة وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وتحقيقاً لرؤية مصر2030 ،وخطة التنمية المستدامة.

وكانت الوحدات المحلية لمراكز القوصية وديروط والبداري وصدفا قد نفذت عدة حملات للنظافة تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ،ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ،ومصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ،وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة ،والمخلفات الصلبة والبيئة ،وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) ،وغيرها من المعدات حيث تم رفع 325 طن قمامة ومخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثف حملات النظافة ورفع المخلفات بصفة يومة فضلاً عن كنس ،وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة الشوارع والميادين ،والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين ،وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال وفعاليات النظافة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها كونها عاصمة الصعيد.