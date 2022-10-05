كتبت ميرفت رشاد

تعتبر منتجات الألبان والحليب من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية، ومع ذلك، هناك معلومات علمية متضاربة بشأن ما إذا كانت منتجات الألبان مفيدة أم ضارة، وقد تسبب هذه العبارات التباسًا، قد تسأل عما إذا كان يجب عليك الاستمرار فى تناول منتجات الألبان بالنظر إلى أن أكثر من 50% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يعانون من صعوبة في هضمها، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مشكلة فى هضم منتجات الألبان، من المهم أن يعرفون ما هى أفضل وأسوأ الأوقات لاستهلاك منتجات الألبان، وفقا لما نشره موقع ndtv.

إليك أفضل وأسوأ الأوقات لاستهلاك منتجات الألبان:



1. الحليب

الحليب هو أحد منتجات الألبان الأكثر شيوعًا، يجب تناول حليب البقر فى المساء، وفقًا لطب الأيورفيدا، وهو نظام الطب البديل، لا يُنصح بالحليب كمشروب صباحي وفقًا لمدرسة التفكير الأيروفيدية لأنه ثقيل الهضم ويحث على النوم ومع ذلك تجنب تناول الحليب كامل الدسم قبل النوم.

2. الجبن

العناصر الغذائية الكالسيوم وفيتامين ب 12 وفيرة في الجبن، من الصحي تناول الأطعمة المليئة بالجبن أول شيء في الصباح، ومع ذلك فإن تناوله في الليل يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم وزيادة الوزن، ويمكن أن يؤدي تناول الجبن في وقت متأخر من اليوم أو بكميات كبيرة إلى الانتفاخ، قد يؤثر أيضًا على حركات الأمعاء لديك ويؤدي إلى الإسهال، ويمكن أن يؤدى الاستهلاك الزائد للجبن أيضًا إلى الجفاف الذي يزيد من تدهور صحتنا.

3. الزبدة

يجب تجنب تناول الأطعمة الدهنية تمامًا عند النوم، الأطعمة مثل الزبدة والحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم والزيوت وما إلى ذلك كلها غنية بالدهون، على الرغم من أن الزبدة تعتبر من منتجات الألبان الأقل صحة، إلا أنها تحتوى على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، فمن المثالى استهلاكه خلال النصف الأول من اليوم.

4. الزبادى

البكتيريا المفيدة الموجودة في اللبن الرائب ممتازة لعملية الهضم، فهى صحية لعظامك وأسنانك، لكن تمامًا كما هو الحال مع معظم الأطعمة ، هناك بعض الإرشادات التي يجب عليك الالتزام بها عند تناول اللبن الرائب واحدة من أكثر اللوائح تكرارًا هي الامتناع عن تناولها بعد حلول الظلام. وفقًا للأيورفيدا ، فإن تناول اللبن الرائب ليلًا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال.