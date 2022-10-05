اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:55 م
أكرم القصاص
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ6.5 جنيه

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ6.5 جنيه أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 

وينشر "اليوم السابع" قائمة  أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 8 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ  4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه. 
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- جوافة 15 جنيها.
 
رمان 12 جنيها
 
- البامية 25 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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