5 علاجات منزلية لنوبات العطس.. منها حليب الكركم

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التى تساهم فى نوبة العطس من البرد إلى رد الفعل التحسسى للغبار، ويمكن أن تؤدى حبوب اللقاح أو بعض المواد الغذائية مثل الفلفل أو التوابل إلى العطس، كما يمكن أن يكون أنفك شديد الحساسية لهذه الحساسية أو للبرد إذا كنت تعانى من حالات مثل انحراف الحاجز الأنفى.

كيفية التوقف عن العطس:

1. الوقاية

الوقاية خير من العلاج دائمًا، لذا احترس من الأشياء التى يمكن أن تؤدى إلى العطس، حاول أن تلاحظ كيف تبدأ نوبات العطس لديك وحاول الابتعاد عن تلك الأشياء فى المستقبل، يمكن أن تكون أشياء مثل شرب الماء البارد، أو النوم في غرفة مكيفة، والغبار ، وبعض الأطعمة ، وحبوب اللقاح ، والأضواء الساطعة ، والعطور، أو إذا كان لديك حيوانات أليفة.

2. فيتامين سي

من المعروف أن فيتامين سي مقوي ممتاز للمناعة يساعد نظام المناعة القوي أجسامنا في محاربة مشاكل مثل نزلات البرد والعطس.

يعمل فيتامين سي كمضاد طبيعي للهستامين ويساعد على محاربة الحساسية التي تسبب لنا العطس، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الليمون والليمون والفواكه الحمضية الأخرى سيكون مفيدًا للغاية.

3. حليب الكركم

الكركم علاج منزلي يساعد في علاج العديد من المشاكل مثل آلام الجسم والبرد والسعال والعطس.

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة تمكنه من توفير الراحة لنا من نوبات العطس إلى جانب الحليب الدافئ، فإنه ينشر الدفء فى أجسامنا ما يساعد فى حالة حدوث نزلة برد تسبب العطس ويساعدنا أيضًا على النوم جيدًا أثناء هذه الحالة.

4. العسل والزنجبيل

العسل والزنجبيل هي إحدى الحيل القديمة الأخرى لأي مشاكل متعلقة بالحنجرة أو الأنف، حيث إن تناول الماء الدافئ مع العسل والزنجبيل والليمون أو إضافتهما إلى كوب دافئ من البابونج أو الشاي الأخضر هو كل ما تحتاجه لتوفير الراحة لجسمك أثناء العطس، يجب أن تتجنب تناول العسل إذا كانت حبوب اللقاح سببًا في العطس.

5. استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار الدافئ على تنظيف مجرى الأنف وتوفير الراحة من العطس وسيلان الأنف أو الزكام إذا لم يكن لديك إناء يحتوى على البخار خذ الماء الساخن المغلى فى وعاء وانحنى فوقه مع تغطية رأسك بمنشفة.