اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:19 ص
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كيف يمكن منع أعراض حساسية الأنف فى الصباح؟

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:00 ص
كيف يمكن منع أعراض حساسية الأنف فى الصباح؟ حساسية الانف
كتب – حسام الشقويرى

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انسداد الأنف والعطس والتقطير الأنفى والسعال وسيلان الأنف كلها ردود فعل شائعة لمسببات الحساسية، ويمكن أن تزداد الحساسية فى أى وقت خلال العام، خاصة خلال الربيع والصيف والخريف، ويعانى بعض الأشخاص من أعراض الحساسية فقط فى الصباح، وفى هذه الحالة يكونون على ما يرام لبقية اليوم، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin.

وفيما يلى بعض النصائح للوقاية من أعراض الحساسية فى الصباح، سواء كنت تعانى من التهاب الأنف التحسسى أو التهاب الأنف غير التحسسى.

لا تنم مع حيواناتك الأليفة أو تسمح لها بالجلوس على فراشك، تنظيف الحيوانات الأليفة مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع لتقليل مسببات الحساسية فى المنزل.

أزل السجاد من غرفة نومك واستبدله بأرضيات من الخشب الصلب أو البلاط.

استخدم مزيل الرطوبة لتقليل مستوى الرطوبة فى غرفة نومك إلى أقل من 50% هذا يساعد على قتل عث الغبار.

ضع غطاءً مقاومًا لعث الغبار على المرتبة والوسادة.

تناول مضادات الهيستامين ليلا قبل النوم.

نفض الغبار عن الأسطح الصلبة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وحافظ على غرفة نومك خالية من الفوضى لتقليل تراكم الغبار.

تنظيف سجادتك بالمكنسة الكهربائية مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع باستخدام مكنسة كهربائية مع مرشح HEPA، اغسل الفراش - بما فى ذلك الملاءات وأكياس الوسائد - مرة واحدة فى الأسبوع فى الماء الساخن (على الأقل 130 درجة فهرنهايت، أو 54 درجة مئوية).

لا تنم ونوافذك مفتوحة، يمكن أن يساعد ذلك فى التخلص من حبوب اللقاح فى غرفة نومك.

ارفع رأس سريرك من 6 إلى 8 بوصات لتقليل التدفق الخلفى لحمض المعدة أثناء النوم.

حدد موعدًا لاختبار القالب الاحترافى للتحقق من جودة الهواء داخل منزلك.


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