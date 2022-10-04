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وزير الخارجية يؤكد لرئيس الكونغو الاهتمام الذى توليه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:31 م
وزير الخارجية يؤكد لرئيس الكونغو الاهتمام الذى توليه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ شكرى مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
كتب أحمد جمعة

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التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ.
 
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري نقل إلى الرئيس الكونغولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالتنسيق الكبير القائم بين البلدين، والذى تم تتويجه باستضافة الكونغو للاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية لتغيّر المناخ.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير سامح شكرى أكد الاهتمام الذى توليه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بأولويات القارة الأفريقية، وإبراز وضعيتها الخاصة لكونها أحد أكثر مناطق العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقي ضماناً لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الأفريقية وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما فى موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.
 
من ناحية أخرى، استعرض وزير الخارجية جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، لاسيما في الكونغو الديمقراطية، مؤكداً التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات في شتى المجالات ذات الاهتمام.

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

الكونغو

قمة المناخ

كوب 27

سامح شكرى

مصر

شرم الشيخ



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