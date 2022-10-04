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موسكو: إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع عسكرى مباشر مع الناتو

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:00 م
موسكو: إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع عسكرى مباشر مع الناتو سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تقرب روسيا و"الناتو" من مواجهة عسكرية مباشرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".

وقال نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية: تزيد الولايات المتحدة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتزود جيشها بمعلومات استخباراتية، وتؤمن المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في الأزمة، الأمر الذي لا يؤخر الأعمال القتالية ويؤدي إلى وقوع إصابات جديدة فحسب، بل يقرّب الوضع من الخط الخطير المتمثل في المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو.


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