اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

من هم الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل فى الفيزياء 2022؟ إنفوجراف

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:19 م
من هم الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل فى الفيزياء 2022؟ إنفوجراف جائزة نوبل فى الفيزياء 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن منح جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2022 لكل من آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنطون زيلينجر، وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (حوالى 900 ألف دولار).
 
نوبل
نوبل

 

الفائزون:
 
آلان أسبكت : (75 عامًا) أستاذ فى جامعة باريس ساكليه وكلية الفنون التطبيقية فى مدينة باليزو الفرنسية
جون إف كلاوزر: (79 عامًا) باحث فى الفيزياء فى مؤسسة "جى إف كلاوسر وشركائه"
أنطون زيلينجر: (77 عامًا) أستاذ فى جامعة فيينا
 
- حيثيات منحهم الجائزة
قالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمى" التى مهدت الطريق لتقنيات جديدة فى الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان.

 


جائزة نوبل فى الفيزياء 2022

جائزة نوبل فى الفيزياء

جوائز نوبل

اخبار الثقافة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة