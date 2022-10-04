من هم الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل فى الفيزياء 2022؟ إنفوجراف



نوبل

الفائزون:

آلان أسبكت : (75 عامًا) أستاذ فى جامعة باريس ساكليه وكلية الفنون التطبيقية فى مدينة باليزو الفرنسية

جون إف كلاوزر: (79 عامًا) باحث فى الفيزياء فى مؤسسة "جى إف كلاوسر وشركائه"

أنطون زيلينجر: (77 عامًا) أستاذ فى جامعة فيينا

- حيثيات منحهم الجائزة

قالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمى" التى مهدت الطريق لتقنيات جديدة فى الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان.