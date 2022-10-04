منخفض الهند ينكمش.. درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت المقبل وذلك بعد انكماش تأثير منخفض الهند الموسمى المتسبب فى ارتفاع نسب الرطوبة ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-85

الصغرى 50-55

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 25-30

- شمال الصعيد :

العظمى 40-55

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15