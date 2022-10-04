اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس الوراق

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:42 م
محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس الوراق تفقد محافظ الجيزة لمدارس الوراق
كتبت - مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام سير العملية التعليمية في ثالث أيام العام الدراسي الجديد بعدد من المدارس بأحياء شمال الجيزة والوراق، خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ اليوم، للتأكد من تحقيق الانضباط والالتزام والاطمئنان على جاهزية المدراس لاستقبال أبناءنا الطلاب.
 
شملت جولة المحافظ، تفقد مدارس أحمد زويل الإعدادية بنات وطه حسين الابتدائية والمستقبل الاعدادية بنات بامبابة بحي شمال الجيزة و مدرسه مصطفى كامل ومدرسه عبد الله بن رواحه الإعدادية بنات ومدرسة فاطمة الزهراء بحي الوراق.
 
وشدد المحافظ، خلال جولته على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب للمدرسة والفصول ومواقيت الراحه (الفسحة) لضمان عدم حدوث اي تداخل بين المراحل الدراسية سواء التمهيدي والابتدائي والاعدادي.
 
كما شدد المحافظ، على وجود مشرف أو أكثر بكل دور حسب الكثافات الطلابية مع إعداد جدول أسبوعي بأسماء المشرفين القائمين على تنظيم تحرك الطلاب من وإلى الفصول الدراسية؛ لضمان سريان المنظومة بإنضباط مشدداً على الحرص على سلامة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم. 
 
وكلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بمراعاة الفاصل الزمني بين عملية خروج الفترات الصباحية بالمدرسة ودخول الفترات المسائية لضمان عدم التدافع بين الطلاب إلى جانب مراجعة دورية لكافه عناصر السلامه بالمدارس وطفايات الحريق ومصادر التهوية. 
 
وتفقد المحافظ، خلال جولته بالمدارس عددا من أقسام المدرسة والفصول والمكتبة والمعمل والحاسب الالي كما التقي بالمعلمين، مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.
 
وخلال جولته شهد "راشد"، عددا من العروض الفنية والرياضة التي قدمها طلاب المدرسة لغرس الولاء والانتماء وحب الوطن، أكد خلالها على أهمية تدريب الطلاب على الحوار وتقبل الرأي الآخر، إلى جانب الاهتمام بالجانب المعرفي وتقنية المعلومات عند الطلاب وتنمية الجانب الوجداني وحب المدرسة من خلال الأنشطة التربوية وغرس الولاء والانتماء وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار من خلال التكنولوجيا.
 
وكلف محافظ الجيزة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوجيه مديري الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف علي انتظام العملية التعليمية وتقليل أعداد المكاتب الإدارية بالمدارس لاستغلالها كفصول ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
 
رافق المحافظ خلال جولته، هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وممدوح ذكي، وأشرف بكر رؤساء أحياء الوراق وشمال الجيزة، ومديري الإدارات التعليمية المعنية.
 
محافظ الجيزة يتابع انتظام الدراسة بالمدارس
محافظ الجيزة يتابع انتظام الدراسة بالمدارس

محافظ الجيزة يتفقد مدارس الوراق
محافظ الجيزة يتفقد مدارس الوراق

محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس
محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس
محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

 


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